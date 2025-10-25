Informações de preço de Nasdaq xStock (QQQX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 609.53 $ 609.53 $ 609.53 Mínimo 24h $ 620.66 $ 620.66 $ 620.66 Máximo 24h Mínimo 24h $ 609.53$ 609.53 $ 609.53 Máximo 24h $ 620.66$ 620.66 $ 620.66 Máximo histórico $ 2,014.76$ 2,014.76 $ 2,014.76 Menor preço $ 543.74$ 543.74 $ 543.74 Variação de Preço (1h) +0.01% Alteração de Preço (1D) +0.83% Variação de Preço (7d) +1.91% Variação de Preço (7d) +1.91%

O preço em tempo real de Nasdaq xStock (QQQX) é $617.56. Nas últimas 24 horas, QQQX foi negociado entre a mínima de $ 609.53 e a máxima de $ 620.66, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de QQQX é $ 2,014.76, enquanto o mais baixo é $ 543.74.

Em termos de desempenho de curto prazo, QQQX variou +0.01% na última hora, +0.83% nas últimas 24 horas e +1.91% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Nasdaq xStock (QQQX)

Capitalização de mercado $ 5.42M$ 5.42M $ 5.42M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 19.89M$ 19.89M $ 19.89M Fornecimento Circulante 8.77K 8.77K 8.77K Fornecimento total 32,199.9198262 32,199.9198262 32,199.9198262

A capitalização de mercado atual de Nasdaq xStock é $ 5.42M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de QQQX é 8.77K, com um fornecimento total de 32199.9198262. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 19.89M.