Informação sobre NALA (NALA)
NALA Meme Coin is inspired by Nala the Cat, Guinness World Record holder for most Instagram followers. More than a meme, it’s a movement to support animal love and welfare. By blending viral culture with crypto, we fund shelters, rescue efforts, and awareness. Support NALA. Support love for animals. This community is about Cat lover and animal lovers. Join a passionate community driving real impact through love and donations for animals online.
Tokenomics de NALA (NALA): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de NALA (NALA) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens NALA que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens NALA podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do NALA, explore o preço em tempo real do token NALA!
