O que é Naked Crab Man (CRABFURIE)

The string "CKVZPWFPaJArEaPnk16CXpFtFXjuCxCh95vBcS3Ppump" is the contract address for a Solana-based memecoin called CRABFURIE, also referred to as "Naked Crab Man." This token draws its theme from a character created by Matt Furie (the artist behind Pepe the Frog) in 2003, depicted as a hybrid half-man, half-crustacean figure described as his "OG forgotten child It's trading primarily on decentralized exchanges like PumpSwap (a Solana-based platform similar to Pump.fun for quick token launches). No major audit issues have been flagged, though standard warnings apply that audits aren't foolproof. There are no prominent official social links or detailed utilities mentioned beyond the memecoin theme—some unrelated spam about another token (SPAM) appeared in associated data, but it doesn't seem directly tied to CRABFURIE. The string "CKVZPWFPaJArEaPnk16CXpFtFXjuCxCh95vBcS3Ppump" is the contract address for a Solana-based memecoin called CRABFURIE, also referred to as "Naked Crab Man." This token draws its theme from a character created by Matt Furie (the artist behind Pepe the Frog) in 2003, depicted as a hybrid half-man, half-crustacean figure described as his "OG forgotten child It's trading primarily on decentralized exchanges like PumpSwap (a Solana-based platform similar to Pump.fun for quick token launches). No major audit issues have been flagged, though standard warnings apply that audits aren't foolproof. There are no prominent official social links or detailed utilities mentioned beyond the memecoin theme—some unrelated spam about another token (SPAM) appeared in associated data, but it doesn't seem directly tied to CRABFURIE.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Naked Crab Man (CRABFURIE) Site oficial

Previsão de preço do Naked Crab Man (em USD)

Quanto valerá Naked Crab Man (CRABFURIE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Naked Crab Man (CRABFURIE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Naked Crab Man.

Confira a previsão de preço de Naked Crab Man agora!

CRABFURIE para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Naked Crab Man (CRABFURIE)

Compreender a tokenomics de Naked Crab Man (CRABFURIE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token CRABFURIE agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Naked Crab Man (CRABFURIE) Quanto vale hoje o Naked Crab Man (CRABFURIE)? O preço ao vivo de CRABFURIE em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de CRABFURIE para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de CRABFURIE para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Naked Crab Man? A capitalização de mercado de CRABFURIE é $ 13.80K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de CRABFURIE? O fornecimento circulante de CRABFURIE é de 999.58M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de CRABFURIE? CRABFURIE atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de CRABFURIE? CRABFURIE atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de CRABFURIE? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para CRABFURIE é -- USD . CRABFURIE vai subir ainda este ano? CRABFURIE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do CRABFURIE para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Naked Crab Man (CRABFURIE)