Nakama Coin is a community-driven cryptocurrency built on Binance Smart Chain that bridges anime culture with decentralized finance. The project embodies the Japanese concept of "nakama" (仲間), representing deep friendship and bonds formed through shared experiences. Nakama Coin features innovative tokenomics with up to 90% of transaction taxes redistributed to holders as rewards, creating a self-sustaining ecosystem that incentivizes long-term holding. The token serves as the foundation for an expanding anime-focused ecosystem, including planned NFT marketplaces, gaming integrations, and merchandise platforms where holders can use NAKAMA for exclusive anime-related products and services.

Compreender a tokenomics de Nakama Coin (NAKAMA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token NAKAMA agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Nakama Coin (NAKAMA) Quanto vale hoje o Nakama Coin (NAKAMA)? O preço ao vivo de NAKAMA em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de NAKAMA para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de NAKAMA para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Nakama Coin? A capitalização de mercado de NAKAMA é $ 390.20K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de NAKAMA? O fornecimento circulante de NAKAMA é de 6.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de NAKAMA? NAKAMA atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de NAKAMA? NAKAMA atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de NAKAMA? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para NAKAMA é -- USD . NAKAMA vai subir ainda este ano? NAKAMA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do NAKAMA para uma análise mais detalhada.

