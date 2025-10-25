Informações de preço de MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00256953 $ 0.00256953 $ 0.00256953 Mínimo 24h $ 0.00377485 $ 0.00377485 $ 0.00377485 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00256953$ 0.00256953 $ 0.00256953 Máximo 24h $ 0.00377485$ 0.00377485 $ 0.00377485 Máximo histórico $ 0.00623595$ 0.00623595 $ 0.00623595 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +3.73% Alteração de Preço (1D) +18.08% Variação de Preço (7d) +56.97% Variação de Preço (7d) +56.97%

O preço em tempo real de MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) é $0.00366122. Nas últimas 24 horas, MUTE foi negociado entre a mínima de $ 0.00256953 e a máxima de $ 0.00377485, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MUTE é $ 0.00623595, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MUTE variou +3.73% na última hora, +18.08% nas últimas 24 horas e +56.97% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de MUTE SWAP by Virtuals (MUTE)

Capitalização de mercado $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.66M$ 3.66M $ 3.66M Fornecimento Circulante 400.00M 400.00M 400.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de MUTE SWAP by Virtuals é $ 1.46M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MUTE é 400.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.66M.