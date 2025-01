O que é Musk It (MUSKIT)

The Musk It project is a meme-driven initiative that embodies the spirit of taking bold leaps and breaking barriers in both crypto culture and everyday life. Built purely as a celebration of humor, community, and viral energy, Musk It thrives on the power of its iconic slogan, to inspire a global audience. With no pretense of utility, Musk It focuses solely on fostering engagement, fun, and the pure joy of being part of a movement that challenges norms and celebrates action in the most entertaining way possible. "The most entertaining outcome is the most likely"

