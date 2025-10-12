Tokenomics de MUSK Gold (MUSK)
Informação sobre MUSK Gold (MUSK)
$MUSK Gold is the “Gold of the Galaxy,” a decentralized, peer-to-peer digital currency that enables you to easily send and receive money anywhere throughout our solar system and beyond. Unlike all other cryptocurrencies that were created solely for use on Earth, $MUSK Gold is made for the entire Universe.
$MUSK Gold will fuel the financial ecosystem for the new world that pioneer Elon Musk has spent a decade preparing us for. This near future off-world society, which is not beholden to existing boundaries on Earth, will be based around the five pillars essential for humanity to thrive; Energy, Communication, Transportation, Architecture and a new Financial System. $MUSK Gold will also function as a token rewards based system for utilities in sectors such as sustainable energy, electric vehicles and advanced communication.
Together, we will create a better future for all humanity...both on Earth, and beyond!
Tokenomics de MUSK Gold (MUSK): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de MUSK Gold (MUSK) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens MUSK que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens MUSK podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
Agora que você compreende a tokenomics do MUSK, explore o preço em tempo real do token MUSK!
Aviso legal
Os dados de tokenomics nesta página são provenientes de fontes terceiras. A MEXC não garante sua precisão. Por favor, realize uma pesquisa completa antes de investir.
