Informações de preço de Music by Virtuals (MUSIC) (USD)

O preço em tempo real de Music by Virtuals (MUSIC) é --. Nas últimas 24 horas, MUSIC foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MUSIC é $ 0.04681096, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MUSIC variou -0.60% na última hora, +18.35% nas últimas 24 horas e +20.62% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Music by Virtuals (MUSIC)

A capitalização de mercado atual de Music by Virtuals é $ 680.97K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MUSIC é 997.59M, com um fornecimento total de 997589005.9044687. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 680.97K.