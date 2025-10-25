O que é MOVA (MOVA)

The Mova Token (MOVA) is a utility token built on Solana, designed to incentivize participation, enhance global recognition, and create a deflationary economic model. Mova is a logistics company going full Solana blockchain. $MOVA is a deflationary token, supported by buybacks and burns funded by the company's delivery earnings. Every purchase of $MOVA worth $500 USD or more qualifies for an equivalent investment on our platform. Holders are rewarded with daily profits without any lock-in period—simply buy and hold the token.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre MOVA (MOVA) Quanto vale hoje o MOVA (MOVA)? O preço ao vivo de MOVA em USD é 0.00000601 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de MOVA para USD? $ 0.00000601 . Confira o O preço atual de MOVA para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de MOVA? A capitalização de mercado de MOVA é $ 6.00K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de MOVA? O fornecimento circulante de MOVA é de 999.15M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MOVA? MOVA atingiu um preço máximo histórico de 0.0002423 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MOVA? MOVA atingiu um preço minímo histórico de 0.00000475 USD . Qual é o volume de negociação de MOVA? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MOVA é -- USD . MOVA vai subir ainda este ano? MOVA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MOVA para uma análise mais detalhada.

