Informações de preço de Moona Lisa (MOONA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00913512$ 0.00913512 $ 0.00913512 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) +1.22% Variação de Preço (7d) -54.76% Variação de Preço (7d) -54.76%

O preço em tempo real de Moona Lisa (MOONA) é --. Nas últimas 24 horas, MOONA foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MOONA é $ 0.00913512, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MOONA variou -- na última hora, +1.22% nas últimas 24 horas e -54.76% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Moona Lisa (MOONA)

Capitalização de mercado $ 88.55K$ 88.55K $ 88.55K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 88.55K$ 88.55K $ 88.55K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,998,369.140455 999,998,369.140455 999,998,369.140455

A capitalização de mercado atual de Moona Lisa é $ 88.55K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MOONA é 1000.00M, com um fornecimento total de 999998369.140455. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 88.55K.