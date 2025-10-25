Informações de preço de Moon Rocks (MROCKS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0.00101853 $ 0.00101853 $ 0.00101853 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0.00101853$ 0.00101853 $ 0.00101853 Máximo histórico $ 0.00798221$ 0.00798221 $ 0.00798221 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.24% Alteração de Preço (1D) -0.56% Variação de Preço (7d) -15.39% Variação de Preço (7d) -15.39%

O preço em tempo real de Moon Rocks (MROCKS) é --. Nas últimas 24 horas, MROCKS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0.00101853, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MROCKS é $ 0.00798221, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MROCKS variou -0.24% na última hora, -0.56% nas últimas 24 horas e -15.39% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Moon Rocks (MROCKS)

Capitalização de mercado $ 937.57K$ 937.57K $ 937.57K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 937.57K$ 937.57K $ 937.57K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,995,501.231923 999,995,501.231923 999,995,501.231923

A capitalização de mercado atual de Moon Rocks é $ 937.57K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MROCKS é 1000.00M, com um fornecimento total de 999995501.231923. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 937.57K.