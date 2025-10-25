O preço ao vivo de Monkey The Picasso hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MONKEY para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MONKEY facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Monkey The Picasso hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MONKEY para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MONKEY facilmente na MEXC agora.

Mais sobre MONKEY

Informações sobre preços de MONKEY

Site oficial do MONKEY

Tokenomics de MONKEY

Previsão de preço de MONKEY

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de Monkey The Picasso

Preço de Monkey The Picasso (MONKEY)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 MONKEY para USD

--
----
+8.70%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de Monkey The Picasso (MONKEY)
Última atualização da página: 2025-10-25 16:38:48 (UTC+8)

Informações de preço de Monkey The Picasso (MONKEY) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0055935
$ 0.0055935$ 0.0055935

$ 0
$ 0$ 0

-0.33%

+8.77%

+2.67%

+2.67%

O preço em tempo real de Monkey The Picasso (MONKEY) é --. Nas últimas 24 horas, MONKEY foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MONKEY é $ 0.0055935, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MONKEY variou -0.33% na última hora, +8.77% nas últimas 24 horas e +2.67% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Monkey The Picasso (MONKEY)

$ 23.86K
$ 23.86K$ 23.86K

--
----

$ 24.61K
$ 24.61K$ 24.61K

949.82M
949.82M 949.82M

979,726,066.914542
979,726,066.914542 979,726,066.914542

A capitalização de mercado atual de Monkey The Picasso é $ 23.86K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MONKEY é 949.82M, com um fornecimento total de 979726066.914542. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 24.61K.

Histórico de preços de Monkey The Picasso (MONKEY) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Monkey The Picasso em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Monkey The Picasso em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Monkey The Picasso em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Monkey The Picasso em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0+8.77%
30 dias$ 0-96.80%
60 dias$ 0-99.28%
90 dias$ 0--

O que é Monkey The Picasso (MONKEY)

$Monkey The Picasso is a cryptocurrency project launched on the BonkFun platform, inspired by a remarkable dog, raised by OmarVonMuller, that paints by holding a brush in its mouth. This dog has gained significant fame on social media, boasting 1.2 million followers on Facebook, 600,000 on Instagram, and 50,000 on TikTok. Beyond being a meme coin, $Monkey The Picasso aims to create a "Monkey Universe" by blending art and blockchain technology. The project features a 3D art gallery on its website (monkeyonsol.xyz), showcasing Monkey’s artwork in a virtual space. Additionally, the team is developing a Monkey X Agent and expanding the ecosystem through community-driven initiatives, with OmarVonMuller engaging followers by creating requested artwork on social media. $Monkey The Picasso stands out for its unique fusion of artistic talent, social media influence, and a decentralized creative vision

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Monkey The Picasso (MONKEY)

Site oficial

Previsão de preço do Monkey The Picasso (em USD)

Quanto valerá Monkey The Picasso (MONKEY) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Monkey The Picasso (MONKEY) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Monkey The Picasso.

Confira a previsão de preço de Monkey The Picasso agora!

MONKEY para moedas locais

Tokenomics de Monkey The Picasso (MONKEY)

Compreender a tokenomics de Monkey The Picasso (MONKEY) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MONKEY agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Monkey The Picasso (MONKEY)

Quanto vale hoje o Monkey The Picasso (MONKEY)?
O preço ao vivo de MONKEY em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de MONKEY para USD?
O preço atual de MONKEY para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Monkey The Picasso?
A capitalização de mercado de MONKEY é $ 23.86K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de MONKEY?
O fornecimento circulante de MONKEY é de 949.82M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MONKEY?
MONKEY atingiu um preço máximo histórico de 0.0055935 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MONKEY?
MONKEY atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de MONKEY?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MONKEY é -- USD.
MONKEY vai subir ainda este ano?
MONKEY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MONKEY para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-25 16:38:48 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o Monkey The Picasso (MONKEY)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

HOT

Criptomoedas que estão em alta atualmente e ganhando atenção significativa do mercado

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,617.72
$111,617.72$111,617.72

+1.42%

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,942.18
$3,942.18$3,942.18

+1.36%

Logo de Ping

Ping

PING

$0.06711
$0.06711$0.06711

+85.38%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.94
$194.94$194.94

+2.89%

Logo de ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$8.8206
$8.8206$8.8206

-54.68%

TOP volume

As criptomoedas com o maior volume de negociação

Logo de Ethereum

Ethereum

ETH

$3,942.18
$3,942.18$3,942.18

+1.36%

Logo de Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,617.72
$111,617.72$111,617.72

+1.42%

Logo de Solana

Solana

SOL

$194.94
$194.94$194.94

+2.89%

Logo de XRP

XRP

XRP

$2.5487
$2.5487$2.5487

+2.77%

Logo de DOGE

DOGE

DOGE

$0.19845
$0.19845$0.19845

+1.81%

Recém-adicionados

Criptomoedas listadas recentemente que estão disponíveis para negociação

Logo de AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Logo de SILVER

SILVER

SILVER

$0.0000000000000000
$0.0000000000000000$0.0000000000000000

0.00%

Logo de DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo de HODL

HODL

HODL

$1.1004
$1.1004$1.1004

+4,301.60%

Principais altas

Principais altas do dia

Logo de HODL

HODL

HODL

$1.1004
$1.1004$1.1004

+4,301.60%

Logo de QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000002200
$0.0000000000000000002200$0.0000000000000000002200

+890.99%

Logo de Cryvantis

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0005764
$0.0005764$0.0005764

+699.44%

Logo de APRO

APRO

AT

$0.3595
$0.3595$0.3595

+259.50%

Logo de Orochi Network

Orochi Network

ON

$0.2726
$0.2726$0.2726

+172.60%