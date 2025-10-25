Informações de preço de Monke Phone (MONKEPHONE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00176224$ 0.00176224 $ 0.00176224 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.21% Alteração de Preço (1D) +16.47% Variação de Preço (7d) -11.52% Variação de Preço (7d) -11.52%

O preço em tempo real de Monke Phone (MONKEPHONE) é --. Nas últimas 24 horas, MONKEPHONE foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MONKEPHONE é $ 0.00176224, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MONKEPHONE variou -0.21% na última hora, +16.47% nas últimas 24 horas e -11.52% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Monke Phone (MONKEPHONE)

Capitalização de mercado $ 91.40K$ 91.40K $ 91.40K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 91.40K$ 91.40K $ 91.40K Fornecimento Circulante 999.41M 999.41M 999.41M Fornecimento total 999,412,757.623716 999,412,757.623716 999,412,757.623716

A capitalização de mercado atual de Monke Phone é $ 91.40K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MONKEPHONE é 999.41M, com um fornecimento total de 999412757.623716. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 91.40K.