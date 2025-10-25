Informações de preço de MonezyCoin (MZC) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00442371 $ 0.00442371 $ 0.00442371 Mínimo 24h $ 0.0045309 $ 0.0045309 $ 0.0045309 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00442371$ 0.00442371 $ 0.00442371 Máximo 24h $ 0.0045309$ 0.0045309 $ 0.0045309 Máximo histórico $ 0.00536089$ 0.00536089 $ 0.00536089 Menor preço $ 0.0040753$ 0.0040753 $ 0.0040753 Variação de Preço (1h) -0.57% Alteração de Preço (1D) +0.27% Variação de Preço (7d) -4.99% Variação de Preço (7d) -4.99%

O preço em tempo real de MonezyCoin (MZC) é $0.00450256. Nas últimas 24 horas, MZC foi negociado entre a mínima de $ 0.00442371 e a máxima de $ 0.0045309, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MZC é $ 0.00536089, enquanto o mais baixo é $ 0.0040753.

Em termos de desempenho de curto prazo, MZC variou -0.57% na última hora, +0.27% nas últimas 24 horas e -4.99% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de MonezyCoin (MZC)

Capitalização de mercado $ 34.59K$ 34.59K $ 34.59K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 450.26K$ 450.26K $ 450.26K Fornecimento Circulante 7.68M 7.68M 7.68M Fornecimento total 99,998,980.62290694 99,998,980.62290694 99,998,980.62290694

A capitalização de mercado atual de MonezyCoin é $ 34.59K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MZC é 7.68M, com um fornecimento total de 99998980.62290694. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 450.26K.