O que é MOANI (MOANI)

Paradise Tycoon is a web3 social building game launching in Q4/2024. Paradise Tycoon combines hybrid casual gameplay, tycoon mechanics, and user-generated content in a vibrant, multiplayer environment. Players embark on transforming a humble island into a thriving paradise by collecting resources, farming, completing quests and tasks for the residents of Port Ohana, and building and expanding their paradise island. The game's economy is centered around the MOANI token, which is integral to gameplay and offers versatile in-game uses. MOANI Token $MOANI is Paradise Tycoon's token and game currency with a fixed supply of 6 Billion tokens. $MOANI empowers the open, player-driven economy of Paradise Tycoon and it can be used for anything players create or do that has value or adds fun for others, just like in the real world! Earn $MOANI from Paradise Pass tasks, limited quests, and trades Win $MOANI from events & competitions (including user-generated) Trade $MOANI at the auction house with other players Create with $MOANI and become a tycoon in your own way!

Recurso de MOANI (MOANI) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do MOANI (em USD)

Quanto valerá MOANI (MOANI) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em MOANI (MOANI) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para MOANI.

MOANI para moedas locais

Tokenomics de MOANI (MOANI)

Compreender a tokenomics de MOANI (MOANI) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MOANI agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre MOANI (MOANI) Quanto vale hoje o MOANI (MOANI)? O preço ao vivo de MOANI em USD é 0.00114326 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de MOANI para USD? $ 0.00114326 . Confira o O preço atual de MOANI para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de MOANI? A capitalização de mercado de MOANI é $ 719.95K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de MOANI? O fornecimento circulante de MOANI é de 629.83M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MOANI? MOANI atingiu um preço máximo histórico de 0.00371014 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MOANI? MOANI atingiu um preço minímo histórico de 0.00110747 USD . Qual é o volume de negociação de MOANI? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MOANI é -- USD . MOANI vai subir ainda este ano? MOANI pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MOANI para uma análise mais detalhada.

