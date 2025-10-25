O que é Moaner by Matt Furie (MOANER)

Matt Furie, creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, and Moaner is shaping up to be the star. His editor Beuys is foreshadowing the main role of Moaner in the book as it is his main PFP and the symbol of attention on his recent Instagram posts. Moaner represents the evolution of meme culture and artistic expression in the digital age. This community-driven token celebrates the intersection of art, culture, and decentralized finance, bringing together fans of Matt Furie's iconic art style and the vibrant world of cryptocurrency. This is 100% community-controlled! No devs pulling the strings No jeets No greed We’re here to PUMP it hard, together! Matt Furie, creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, and Moaner is shaping up to be the star. His editor Beuys is foreshadowing the main role of Moaner in the book as it is his main PFP and the symbol of attention on his recent Instagram posts. Moaner represents the evolution of meme culture and artistic expression in the digital age. This community-driven token celebrates the intersection of art, culture, and decentralized finance, bringing together fans of Matt Furie's iconic art style and the vibrant world of cryptocurrency. This is 100% community-controlled! No devs pulling the strings No jeets No greed We’re here to PUMP it hard, together!

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Moaner by Matt Furie (MOANER) Site oficial

Previsão de preço do Moaner by Matt Furie (em USD)

Quanto valerá Moaner by Matt Furie (MOANER) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Moaner by Matt Furie (MOANER) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Moaner by Matt Furie.

Confira a previsão de preço de Moaner by Matt Furie agora!

MOANER para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Moaner by Matt Furie (MOANER)

Compreender a tokenomics de Moaner by Matt Furie (MOANER) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MOANER agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Moaner by Matt Furie (MOANER) Quanto vale hoje o Moaner by Matt Furie (MOANER)? O preço ao vivo de MOANER em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de MOANER para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de MOANER para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Moaner by Matt Furie? A capitalização de mercado de MOANER é $ 48.02K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de MOANER? O fornecimento circulante de MOANER é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MOANER? MOANER atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MOANER? MOANER atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de MOANER? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MOANER é -- USD . MOANER vai subir ainda este ano? MOANER pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MOANER para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Moaner by Matt Furie (MOANER)