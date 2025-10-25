O que é MLM X (MLMX)

MLMX is the native token powering MLMX Exchange — the U.S.-licensed platform turning memes into assets. Our vision is simple: memes aren't just culture; they're the next generation of investable assets. Through the MLMX Exchange, community-led meme coins can graduate into fully supported tokens under a regulated public company framework. Every launch is designed with compliance, utility, and long-term growth in mind, so holders aren't just chasing hype — they're part of a system where memes evolve into legitimate, tradable assets. Key Features: • 🚀 From Memes → To Assets: Tokens launched on MLMX gain credibility and visibility in a U.S.-licensed ecosystem. • 💸 Utility-Powered Token ($MLMX): Earn trading fee discounts, referral rewards, and ecosystem benefits. • 🔗 Cross-Chain Support: Built for Solana, Ethereum, BSC, Polygon, and more. • 🌍 Global On/Off-Ramp: USD, EUR, GBP, JPY, plus additional fiat pairs. • 📈 Public Company Backing: A regulated structure designed to scale memes into durable, real-world assets. With $MLMX, every meme launched has the potential to grow into something bigger — an asset with staying power.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre MLM X (MLMX) Quanto vale hoje o MLM X (MLMX)? O preço ao vivo de MLMX em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de MLMX para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de MLMX para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de MLM X? A capitalização de mercado de MLMX é $ 392.69K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de MLMX? O fornecimento circulante de MLMX é de 1000.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MLMX? MLMX atingiu um preço máximo histórico de 0.00298728 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MLMX? MLMX atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de MLMX? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MLMX é -- USD . MLMX vai subir ainda este ano? MLMX pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MLMX para uma análise mais detalhada.

