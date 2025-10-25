O que é Mixie (MIXIE)

MixieAI is a Web3-powered game creation platform that leverages artificial intelligence to assist users in designing gaming assets, environments, and full interactive experiences. Built for both creators and players, MixieAI integrates token farming, NFT utilities, and a collaborative AI engine to simplify the development of immersive, cross-platform games. It serves as both a creation tool and a community hub for gaming innovation.

Quanto valerá Mixie (MIXIE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Mixie (MIXIE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos?

Compreender a tokenomics de Mixie (MIXIE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Mixie (MIXIE) Quanto vale hoje o Mixie (MIXIE)? O preço ao vivo de MIXIE em USD é 0.00352937 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de MIXIE para USD? $ 0.00352937 . Qual é a capitalização de mercado de Mixie? A capitalização de mercado de MIXIE é $ 1.25M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de MIXIE? O fornecimento circulante de MIXIE é de 352.83M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MIXIE? MIXIE atingiu um preço máximo histórico de 0.085161 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MIXIE? MIXIE atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de MIXIE? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MIXIE é -- USD . MIXIE vai subir ainda este ano? MIXIE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto.

