O que é Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Mitosis' yield-bearing BNB, issued via Mitosis EOL VLF (Vault Liquidity Framework), leveraging the DeFi strategies operated by Lista DAO. "Mitosis is a cross-chain DeFi protocol that transforms liquidity positions into programmable and composable assets. It addresses two major inefficiencies in decentralized finance: the illiquidity of staked assets and the lack of access to high-yield opportunities for smaller users. Users deposit tokens into Mitosis Vaults across supported blockchains and receive representative assets called Hub Assets on the Mitosis Chain. These can be deployed into two yield frameworks: Ecosystem-Owned Liquidity (EOL) and Matrix. EOL enables governance-driven asset allocation, while Matrix offers curated liquidity campaigns. Each framework issues distinct position tokens—miAssets for EOL and maAssets for Matrix. Unlike traditional DeFi liquidity tokens, Mitosis position tokens are programmable components that can be traded, used as collateral, or restructured into new financial products. The protocol's infrastructure supports advanced financial engineering and transparent price discovery. Through collective liquidity aggregation, Mitosis grants users access to preferential yield terms typically reserved for institutional players. Its governance model ensures that token holders participate in capital allocation decisions, fostering a more democratic liquidity ecosystem. With a cross-chain settlement layer and a design focused on modularity, Mitosis establishes a new standard for programmable liquidity in DeFi." Mitosis' yield-bearing BNB, issued via Mitosis EOL VLF (Vault Liquidity Framework), leveraging the DeFi strategies operated by Lista DAO. "Mitosis is a cross-chain DeFi protocol that transforms liquidity positions into programmable and composable assets. It addresses two major inefficiencies in decentralized finance: the illiquidity of staked assets and the lack of access to high-yield opportunities for smaller users. Users deposit tokens into Mitosis Vaults across supported blockchains and receive representative assets called Hub Assets on the Mitosis Chain. These can be deployed into two yield frameworks: Ecosystem-Owned Liquidity (EOL) and Matrix. EOL enables governance-driven asset allocation, while Matrix offers curated liquidity campaigns. Each framework issues distinct position tokens—miAssets for EOL and maAssets for Matrix. Unlike traditional DeFi liquidity tokens, Mitosis position tokens are programmable components that can be traded, used as collateral, or restructured into new financial products. The protocol's infrastructure supports advanced financial engineering and transparent price discovery. Through collective liquidity aggregation, Mitosis grants users access to preferential yield terms typically reserved for institutional players. Its governance model ensures that token holders participate in capital allocation decisions, fostering a more democratic liquidity ecosystem. With a cross-chain settlement layer and a design focused on modularity, Mitosis establishes a new standard for programmable liquidity in DeFi."

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Mitosis EOL BNB (MIBNB) Site oficial

Previsão de preço do Mitosis EOL BNB (em USD)

Quanto valerá Mitosis EOL BNB (MIBNB) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Mitosis EOL BNB (MIBNB) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Mitosis EOL BNB.

Confira a previsão de preço de Mitosis EOL BNB agora!

MIBNB para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Compreender a tokenomics de Mitosis EOL BNB (MIBNB) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MIBNB agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Mitosis EOL BNB (MIBNB) Quanto vale hoje o Mitosis EOL BNB (MIBNB)? O preço ao vivo de MIBNB em USD é 1,107.29 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de MIBNB para USD? $ 1,107.29 . Confira o O preço atual de MIBNB para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Mitosis EOL BNB? A capitalização de mercado de MIBNB é $ 3.34M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de MIBNB? O fornecimento circulante de MIBNB é de 3.02K USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MIBNB? MIBNB atingiu um preço máximo histórico de 1,341.21 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MIBNB? MIBNB atingiu um preço minímo histórico de 824.92 USD . Qual é o volume de negociação de MIBNB? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MIBNB é -- USD . MIBNB vai subir ainda este ano? MIBNB pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MIBNB para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Mitosis EOL BNB (MIBNB)