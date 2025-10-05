O preço ao vivo de Mineral Vault I Security Token hoje é 0.996456 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MNRL para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MNRL facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Mineral Vault I Security Token hoje é 0.996456 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MNRL para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MNRL facilmente na MEXC agora.

$0.996546
0.00%1D
Informações de preço de Mineral Vault I Security Token (MNRL) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.991638
Mínimo 24h
$ 0.9995
Máximo 24h

$ 0.991638
$ 0.9995
$ 1.008
$ 0.974445
+0.08%

-0.30%

-0.01%

-0.01%

O preço em tempo real de Mineral Vault I Security Token (MNRL) é $0.996456. Nas últimas 24 horas, MNRL foi negociado entre a mínima de $ 0.991638 e a máxima de $ 0.9995, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MNRL é $ 1.008, enquanto o mais baixo é $ 0.974445.

Em termos de desempenho de curto prazo, MNRL variou +0.08% na última hora, -0.30% nas últimas 24 horas e -0.01% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Mineral Vault I Security Token (MNRL)

$ 2.27M
$ 2.27M$ 2.27M

--
----

$ 9.97M
$ 9.97M$ 9.97M

2.28M
2.28M 2.28M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Mineral Vault I Security Token é $ 2.27M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MNRL é 2.28M, com um fornecimento total de 10000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.97M.

Histórico de preços de Mineral Vault I Security Token (MNRL) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Mineral Vault I Security Token em USD foi de $ -0.0030439182293258.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Mineral Vault I Security Token em USD foi de $ -0.0028701918.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Mineral Vault I Security Token em USD foi de $ +0.0171085516.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Mineral Vault I Security Token em USD foi de $ +0.0160524818381089.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.0030439182293258-0.30%
30 dias$ -0.0028701918-0.28%
60 dias$ +0.0171085516+1.72%
90 dias$ +0.0160524818381089+1.64%

O que é Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes.

Previsão de preço do Mineral Vault I Security Token (em USD)

Quanto valerá Mineral Vault I Security Token (MNRL) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Mineral Vault I Security Token (MNRL) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Mineral Vault I Security Token.

Confira a previsão de preço de Mineral Vault I Security Token agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Quanto vale hoje o Mineral Vault I Security Token (MNRL)?
O preço ao vivo de MNRL em USD é 0.996456 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de MNRL para USD?
O preço atual de MNRL para USD é $ 0.996456. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Mineral Vault I Security Token?
A capitalização de mercado de MNRL é $ 2.27M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de MNRL?
O fornecimento circulante de MNRL é de 2.28M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MNRL?
MNRL atingiu um preço máximo histórico de 1.008 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MNRL?
MNRL atingiu um preço minímo histórico de 0.974445 USD.
Qual é o volume de negociação de MNRL?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MNRL é -- USD.
MNRL vai subir ainda este ano?
MNRL pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MNRL para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-04 13:39:16Dados On-chain
ETF Spot de Ethereum dos EUA Regista Entrada Líquida de $233,5 Milhões Ontem
10-04 11:26:38Atualizações da Indústria
Emissão de USDC excede 75 mil milhões, participação de mercado atinge 24,9%
10-03 10:20:00Atualizações da Indústria
Capitalização total do mercado cripto retorna acima de $4,2 trilhões, com um aumento de 24 horas de 2,3%
10-03 05:17:00Atualizações da Indústria
Bitcoin quebra a marca dos $120.000 pela primeira vez desde meados de agosto
10-01 14:11:00Atualizações da Indústria
Ontem, os ETFs spot de Ethereum dos EUA registaram entradas líquidas de 127,5 milhões de dólares, enquanto os ETFs spot de Bitcoin registaram entradas líquidas de 430 milhões de dólares
09-30 18:14:00Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das principais CEX e DEX indicam que o mercado está neutro com um ligeiro viés de baixa

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.