Informações de preço de Mineral Vault I Security Token (MNRL) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.991638 Máximo 24h $ 0.9995 Máximo histórico $ 1.008 Menor preço $ 0.974445 Variação de Preço (1h) +0.08% Alteração de Preço (1D) -0.30% Variação de Preço (7d) -0.01%

O preço em tempo real de Mineral Vault I Security Token (MNRL) é $0.996456. Nas últimas 24 horas, MNRL foi negociado entre a mínima de $ 0.991638 e a máxima de $ 0.9995, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MNRL é $ 1.008, enquanto o mais baixo é $ 0.974445.

Em termos de desempenho de curto prazo, MNRL variou +0.08% na última hora, -0.30% nas últimas 24 horas e -0.01% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Capitalização de mercado $ 2.27M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.97M Fornecimento Circulante 2.28M Fornecimento total 10,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Mineral Vault I Security Token é $ 2.27M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MNRL é 2.28M, com um fornecimento total de 10000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.97M.