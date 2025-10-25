Informações de preço de Mine Blue (MB) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.03600276 $ 0.03600276 $ 0.03600276 Mínimo 24h $ 0.03856675 $ 0.03856675 $ 0.03856675 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.03600276$ 0.03600276 $ 0.03600276 Máximo 24h $ 0.03856675$ 0.03856675 $ 0.03856675 Máximo histórico $ 0.04796975$ 0.04796975 $ 0.04796975 Menor preço $ 0.01399899$ 0.01399899 $ 0.01399899 Variação de Preço (1h) +7.11% Alteração de Preço (1D) +1.47% Variação de Preço (7d) -3.61% Variação de Preço (7d) -3.61%

O preço em tempo real de Mine Blue (MB) é $0.03856462. Nas últimas 24 horas, MB foi negociado entre a mínima de $ 0.03600276 e a máxima de $ 0.03856675, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MB é $ 0.04796975, enquanto o mais baixo é $ 0.01399899.

Em termos de desempenho de curto prazo, MB variou +7.11% na última hora, +1.47% nas últimas 24 horas e -3.61% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Mine Blue (MB)

Capitalização de mercado $ 2.07M$ 2.07M $ 2.07M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 380.08M$ 380.08M $ 380.08M Fornecimento Circulante 54.51M 54.51M 54.51M Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Mine Blue é $ 2.07M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MB é 54.51M, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 380.08M.