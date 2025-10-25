O que é MiladyStrategy (MLDSTR)

MiladyStrategy ($MLDSTR) is an ERC-20 token on Ethereum with a 1 billion token supply, designed to support the Milady NFT ecosystem. The team purchases a portion of initial token buys to fund acquisitions of floor Milady NFTs, creating a community-driven protocol. It has no transaction fees, with liquidity fully locked on Uniswap V2 and ownership renounced for transparency. The project engages users through social media and community initiatives.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre MiladyStrategy (MLDSTR) Quanto vale hoje o MiladyStrategy (MLDSTR)? O preço ao vivo de MLDSTR em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de MLDSTR para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de MLDSTR para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de MiladyStrategy? A capitalização de mercado de MLDSTR é $ 30.61K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de MLDSTR? O fornecimento circulante de MLDSTR é de 1.00B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MLDSTR? MLDSTR atingiu um preço máximo histórico de 0.0259101 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MLDSTR? MLDSTR atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de MLDSTR? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MLDSTR é -- USD . MLDSTR vai subir ainda este ano? MLDSTR pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MLDSTR para uma análise mais detalhada.

