Informações de preço de Midas The Minotaur (MIDAS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -0.02% Alteração de Preço (1D) -0.31% Variação de Preço (7d) -14.29% Variação de Preço (7d) -14.29%

O preço em tempo real de Midas The Minotaur (MIDAS) é --. Nas últimas 24 horas, MIDAS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MIDAS é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MIDAS variou -0.02% na última hora, -0.31% nas últimas 24 horas e -14.29% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Midas The Minotaur (MIDAS)

Capitalização de mercado $ 4.61M$ 4.61M $ 4.61M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.61M$ 4.61M $ 4.61M Fornecimento Circulante 8.89B 8.89B 8.89B Fornecimento total 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0 8,888,888,888.0

A capitalização de mercado atual de Midas The Minotaur é $ 4.61M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MIDAS é 8.89B, com um fornecimento total de 8888888888.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.61M.