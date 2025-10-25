O preço ao vivo de Midas msyrupUSDp hoje é 1.008 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MSYRUPUSDP para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MSYRUPUSDP facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Midas msyrupUSDp hoje é 1.008 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MSYRUPUSDP para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MSYRUPUSDP facilmente na MEXC agora.

Preço de Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Preço em tempo real de 1 MSYRUPUSDP para USD

$1.008
$1.008$1.008
0.00%1D
USD
Gráfico de preço em tempo real de Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)
Última atualização da página: 2025-10-25 15:19:15 (UTC+8)

Informações de preço de Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 1.008
$ 1.008$ 1.008
Mínimo 24h
$ 1.008
$ 1.008$ 1.008
Máximo 24h

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

+0.02%

+0.06%

+0.06%

O preço em tempo real de Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) é $1.008. Nas últimas 24 horas, MSYRUPUSDP foi negociado entre a mínima de $ 1.008 e a máxima de $ 1.008, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MSYRUPUSDP é $ 1.008, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MSYRUPUSDP variou 0.00% na última hora, +0.02% nas últimas 24 horas e +0.06% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

$ 201.64M
$ 201.64M$ 201.64M

--
----

$ 201.64M
$ 201.64M$ 201.64M

200.00M
200.00M 200.00M

199,999,099.5219583
199,999,099.5219583 199,999,099.5219583

A capitalização de mercado atual de Midas msyrupUSDp é $ 201.64M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MSYRUPUSDP é 200.00M, com um fornecimento total de 199999099.5219583. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 201.64M.

Histórico de preços de Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Midas msyrupUSDp em USD foi de $ +0.00024811.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Midas msyrupUSDp em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Midas msyrupUSDp em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Midas msyrupUSDp em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00024811+0.02%
30 dias$ 0--
60 dias$ 0--
90 dias$ 0--

O que é Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

msyrupUSDp is a pre-deposit vault that enables early-stage participation in Maple’s syrupUSDT strategy on the upcoming Plasma blockchain. The vault is structured to reflect reference returns generated when syrupUSDT is used as collateral within Plasma’s institutional credit markets, providing participants with exposure ahead of mainnet launch. Rewards are distributed via Merkl, with XPL distributed following the TGE date and Drips rewards distributed in the form of Syrup tokens once realised at the end of each Drips Season. This design allows qualified users to participate early, benefit from composability within the Plasma ecosystem once live, and access incentive programs that support the adoption of syrupUSDT as a core stablecoin collateral.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Whitepaper
Site oficial

Previsão de preço do Midas msyrupUSDp (em USD)

Quanto valerá Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Midas msyrupUSDp.

Confira a previsão de preço de Midas msyrupUSDp agora!

MSYRUPUSDP para moedas locais

Tokenomics de Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Compreender a tokenomics de Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MSYRUPUSDP agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Quanto vale hoje o Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)?
O preço ao vivo de MSYRUPUSDP em USD é 1.008 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de MSYRUPUSDP para USD?
O preço atual de MSYRUPUSDP para USD é $ 1.008. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Midas msyrupUSDp?
A capitalização de mercado de MSYRUPUSDP é $ 201.64M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de MSYRUPUSDP?
O fornecimento circulante de MSYRUPUSDP é de 200.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MSYRUPUSDP?
MSYRUPUSDP atingiu um preço máximo histórico de 1.008 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MSYRUPUSDP?
MSYRUPUSDP atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de MSYRUPUSDP?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MSYRUPUSDP é -- USD.
MSYRUPUSDP vai subir ainda este ano?
MSYRUPUSDP pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MSYRUPUSDP para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

