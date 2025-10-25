Informações de preço de Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 Mínimo 24h $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 Máximo 24h $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 Máximo histórico $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) 0.00% Alteração de Preço (1D) +0.02% Variação de Preço (7d) +0.06% Variação de Preço (7d) +0.06%

O preço em tempo real de Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP) é $1.008. Nas últimas 24 horas, MSYRUPUSDP foi negociado entre a mínima de $ 1.008 e a máxima de $ 1.008, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MSYRUPUSDP é $ 1.008, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MSYRUPUSDP variou 0.00% na última hora, +0.02% nas últimas 24 horas e +0.06% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Midas msyrupUSDp (MSYRUPUSDP)

Capitalização de mercado $ 201.64M$ 201.64M $ 201.64M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 201.64M$ 201.64M $ 201.64M Fornecimento Circulante 200.00M 200.00M 200.00M Fornecimento total 199,999,099.5219583 199,999,099.5219583 199,999,099.5219583

A capitalização de mercado atual de Midas msyrupUSDp é $ 201.64M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MSYRUPUSDP é 200.00M, com um fornecimento total de 199999099.5219583. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 201.64M.