Informações de preço de Midas mMEV (MMEV) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 Mínimo 24h $ 1.073 $ 1.073 $ 1.073 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 Máximo 24h $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 Máximo histórico $ 1.073$ 1.073 $ 1.073 Menor preço $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Variação de Preço (1h) 0.00% Alteração de Preço (1D) 0.00% Variação de Preço (7d) +0.17% Variação de Preço (7d) +0.17%

O preço em tempo real de Midas mMEV (MMEV) é $1.073. Nas últimas 24 horas, MMEV foi negociado entre a mínima de $ 1.073 e a máxima de $ 1.073, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MMEV é $ 1.073, enquanto o mais baixo é $ 1.011.

Em termos de desempenho de curto prazo, MMEV variou 0.00% na última hora, 0.00% nas últimas 24 horas e +0.17% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Midas mMEV (MMEV)

Capitalização de mercado $ 294.20K$ 294.20K $ 294.20K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 68.86M$ 68.86M $ 68.86M Fornecimento Circulante 275.88K 275.88K 275.88K Fornecimento total 59,075,516.82648123 59,075,516.82648123 59,075,516.82648123

A capitalização de mercado atual de Midas mMEV é $ 294.20K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MMEV é 275.88K, com um fornecimento total de 59075516.82648123. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 68.86M.