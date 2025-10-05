Informações de preço de Midas mEDGE (MEDGE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 Mínimo 24h $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 Máximo 24h $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 Máximo histórico $ 1.047$ 1.047 $ 1.047 Menor preço $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Variação de Preço (1h) 0.00% Alteração de Preço (1D) 0.00% Variação de Preço (7d) +0.18% Variação de Preço (7d) +0.18%

O preço em tempo real de Midas mEDGE (MEDGE) é $1.047. Nas últimas 24 horas, MEDGE foi negociado entre a mínima de $ 1.047 e a máxima de $ 1.047, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MEDGE é $ 1.047, enquanto o mais baixo é $ 1.005.

Em termos de desempenho de curto prazo, MEDGE variou 0.00% na última hora, 0.00% nas últimas 24 horas e +0.18% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Midas mEDGE (MEDGE)

Capitalização de mercado $ 22.60M$ 22.60M $ 22.60M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 22.60M$ 22.60M $ 22.60M Fornecimento Circulante 21.59M 21.59M 21.59M Fornecimento total 21,587,705.58951053 21,587,705.58951053 21,587,705.58951053

A capitalização de mercado atual de Midas mEDGE é $ 22.60M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MEDGE é 21.59M, com um fornecimento total de 21587705.58951053. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 22.60M.