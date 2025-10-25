Informações de preço de MicroStrategy xStock (MSTRX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 286.09 Máximo 24h $ 292.63 Máximo histórico $ 462.34 Menor preço $ 272.11 Variação de Preço (1h) -0.07% Alteração de Preço (1D) +0.16% Variação de Preço (7d) -0.92%

O preço em tempo real de MicroStrategy xStock (MSTRX) é $289.33. Nas últimas 24 horas, MSTRX foi negociado entre a mínima de $ 286.09 e a máxima de $ 292.63, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MSTRX é $ 462.34, enquanto o mais baixo é $ 272.11.

Em termos de desempenho de curto prazo, MSTRX variou -0.07% na última hora, +0.16% nas últimas 24 horas e -0.92% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de MicroStrategy xStock (MSTRX)

Capitalização de mercado $ 9.78M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 16.68M Fornecimento Circulante 33.77K Fornecimento total 57,599.51005468

A capitalização de mercado atual de MicroStrategy xStock é $ 9.78M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MSTRX é 33.77K, com um fornecimento total de 57599.51005468. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 16.68M.