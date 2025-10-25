Informações de preço de microcap (MICROCAP) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0$ 0 $ 0 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) -1.05% Variação de Preço (7d) -1.05%

O preço em tempo real de microcap (MICROCAP) é --. Nas últimas 24 horas, MICROCAP foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MICROCAP é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MICROCAP variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -1.05% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de microcap (MICROCAP)

Capitalização de mercado $ 6.73K$ 6.73K $ 6.73K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 6.73K$ 6.73K $ 6.73K Fornecimento Circulante 999.60M 999.60M 999.60M Fornecimento total 999,600,877.757141 999,600,877.757141 999,600,877.757141

A capitalização de mercado atual de microcap é $ 6.73K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MICROCAP é 999.60M, com um fornecimento total de 999600877.757141. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 6.73K.