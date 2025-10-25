O que é MicroBuy Bot (MICROBUY)

MicroBuy Bot (MICROBUY) is the first public AI-powered trading bot designed to trend tokens on DexScreener and other market platforms through automated micro-buys as low as <$0.01 ETH. Built on the Base chain, it delivers real-time visibility for emerging tokens, enabling projects to reach thousands of traders instantly. With a fixed 1B supply, zero taxes, renounced ownership, and an active buyback mechanism funded by 20% of revenue, MICROBUY is engineered for sustainable growth. By combining AI-driven automation with transparent tokenomics, MicroBuy Bot aims to become the go-to infrastructure for token discoverability in the Web3 ecosystem.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre MicroBuy Bot (MICROBUY) Quanto vale hoje o MicroBuy Bot (MICROBUY)? O preço ao vivo de MICROBUY em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de MICROBUY para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de MICROBUY para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de MicroBuy Bot? A capitalização de mercado de MICROBUY é $ 43.87K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de MICROBUY? O fornecimento circulante de MICROBUY é de 1000.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MICROBUY? MICROBUY atingiu um preço máximo histórico de 0.00189287 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MICROBUY? MICROBUY atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de MICROBUY? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MICROBUY é -- USD . MICROBUY vai subir ainda este ano? MICROBUY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MICROBUY para uma análise mais detalhada.

