Informações de preço de mfercoin (MFER) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00351173 $ 0.00351173 $ 0.00351173 Mínimo 24h $ 0.00440128 $ 0.00440128 $ 0.00440128 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00351173$ 0.00351173 $ 0.00351173 Máximo 24h $ 0.00440128$ 0.00440128 $ 0.00440128 Máximo histórico $ 0.263597$ 0.263597 $ 0.263597 Menor preço $ 0.00351173$ 0.00351173 $ 0.00351173 Variação de Preço (1h) -0.07% Alteração de Preço (1D) -9.02% Variação de Preço (7d) -24.52% Variação de Preço (7d) -24.52%

O preço em tempo real de mfercoin (MFER) é $0.00400254. Nas últimas 24 horas, MFER foi negociado entre a mínima de $ 0.00351173 e a máxima de $ 0.00440128, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MFER é $ 0.263597, enquanto o mais baixo é $ 0.00351173.

Em termos de desempenho de curto prazo, MFER variou -0.07% na última hora, -9.02% nas últimas 24 horas e -24.52% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de mfercoin (MFER)

Capitalização de mercado $ 4.00M$ 4.00M $ 4.00M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.00M$ 4.00M $ 4.00M Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,998,066.04 999,998,066.04 999,998,066.04

A capitalização de mercado atual de mfercoin é $ 4.00M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MFER é 1000.00M, com um fornecimento total de 999998066.04. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.00M.