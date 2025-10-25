Informações de preço de MexCrewn (MEXCREWN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00116668 $ 0.00116668 $ 0.00116668 Mínimo 24h $ 0.00149387 $ 0.00149387 $ 0.00149387 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00116668$ 0.00116668 $ 0.00116668 Máximo 24h $ 0.00149387$ 0.00149387 $ 0.00149387 Máximo histórico $ 0.008046$ 0.008046 $ 0.008046 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -2.97% Alteração de Preço (1D) +22.71% Variação de Preço (7d) -0.25% Variação de Preço (7d) -0.25%

O preço em tempo real de MexCrewn (MEXCREWN) é $0.00143277. Nas últimas 24 horas, MEXCREWN foi negociado entre a mínima de $ 0.00116668 e a máxima de $ 0.00149387, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MEXCREWN é $ 0.008046, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MEXCREWN variou -2.97% na última hora, +22.71% nas últimas 24 horas e -0.25% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de MexCrewn (MEXCREWN)

Capitalização de mercado $ 143.28K$ 143.28K $ 143.28K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 143.28K$ 143.28K $ 143.28K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de MexCrewn é $ 143.28K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MEXCREWN é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 143.28K.