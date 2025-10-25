Informações de preço de MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 1.019 $ 1.019 $ 1.019 Mínimo 24h $ 1.021 $ 1.021 $ 1.021 Máximo 24h Mínimo 24h $ 1.019$ 1.019 $ 1.019 Máximo 24h $ 1.021$ 1.021 $ 1.021 Máximo histórico $ 1.031$ 1.031 $ 1.031 Menor preço $ 0.958761$ 0.958761 $ 0.958761 Variação de Preço (1h) 0.00% Alteração de Preço (1D) -0.00% Variação de Preço (7d) -0.05% Variação de Preço (7d) -0.05%

O preço em tempo real de MEV Capital USDT0 (MCUSDT0) é $1.021. Nas últimas 24 horas, MCUSDT0 foi negociado entre a mínima de $ 1.019 e a máxima de $ 1.021, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MCUSDT0 é $ 1.031, enquanto o mais baixo é $ 0.958761.

Em termos de desempenho de curto prazo, MCUSDT0 variou 0.00% na última hora, -0.00% nas últimas 24 horas e -0.05% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de MEV Capital USDT0 (MCUSDT0)

Capitalização de mercado $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Fornecimento Circulante 1.74M 1.74M 1.74M Fornecimento total 1,742,306.523814029 1,742,306.523814029 1,742,306.523814029

A capitalização de mercado atual de MEV Capital USDT0 é $ 1.78M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MCUSDT0 é 1.74M, com um fornecimento total de 1742306.523814029. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.78M.