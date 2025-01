O que é Metroxynth (MXH)

Metroxynth is a community-governed protocol on the Ethereum blockchain, dedicated to creating decentralized assets backed by real-world computational hardware. It introduces a range of mineable and node protocols, incorporating AI for streamlined operations. With features like AI-managed miners, self-managed VMs, and decentralized storage, Metroxynth redefines cloud computing limitations. Users can engage in diverse applications effortlessly, leveraging preconfigured VM templates without any coding knowledge.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Metroxynth (MXH) Site oficial