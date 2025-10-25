Informações de preço de Metronome Synth USD (MSUSD) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.987283 $ 0.987283 $ 0.987283 Mínimo 24h $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.987283$ 0.987283 $ 0.987283 Máximo 24h $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Máximo histórico $ 3.43$ 3.43 $ 3.43 Menor preço $ 0.427862$ 0.427862 $ 0.427862 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -0.19% Variação de Preço (7d) -0.21% Variação de Preço (7d) -0.21%

O preço em tempo real de Metronome Synth USD (MSUSD) é $0.996567. Nas últimas 24 horas, MSUSD foi negociado entre a mínima de $ 0.987283 e a máxima de $ 1.005, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MSUSD é $ 3.43, enquanto o mais baixo é $ 0.427862.

Em termos de desempenho de curto prazo, MSUSD variou -- na última hora, -0.19% nas últimas 24 horas e -0.21% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Metronome Synth USD (MSUSD)

Capitalização de mercado $ 16.40M$ 16.40M $ 16.40M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 16.40M$ 16.40M $ 16.40M Fornecimento Circulante 16.46M 16.46M 16.46M Fornecimento total 16,458,758.61720125 16,458,758.61720125 16,458,758.61720125

A capitalização de mercado atual de Metronome Synth USD é $ 16.40M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MSUSD é 16.46M, com um fornecimento total de 16458758.61720125. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 16.40M.