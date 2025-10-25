Informações de preço de Metronome Synth ETH (MSETH) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 3,859.24 $ 3,859.24 $ 3,859.24 Mínimo 24h $ 3,977.51 $ 3,977.51 $ 3,977.51 Máximo 24h Mínimo 24h $ 3,859.24$ 3,859.24 $ 3,859.24 Máximo 24h $ 3,977.51$ 3,977.51 $ 3,977.51 Máximo histórico $ 4,925.56$ 4,925.56 $ 4,925.56 Menor preço $ 976.13$ 976.13 $ 976.13 Variação de Preço (1h) -0.04% Alteração de Preço (1D) -1.00% Variação de Preço (7d) +1.44% Variação de Preço (7d) +1.44%

O preço em tempo real de Metronome Synth ETH (MSETH) é $3,918.75. Nas últimas 24 horas, MSETH foi negociado entre a mínima de $ 3,859.24 e a máxima de $ 3,977.51, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MSETH é $ 4,925.56, enquanto o mais baixo é $ 976.13.

Em termos de desempenho de curto prazo, MSETH variou -0.04% na última hora, -1.00% nas últimas 24 horas e +1.44% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Metronome Synth ETH (MSETH)

Capitalização de mercado $ 41.44M$ 41.44M $ 41.44M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 41.44M$ 41.44M $ 41.44M Fornecimento Circulante 10.58K 10.58K 10.58K Fornecimento total 10,575.75968293214 10,575.75968293214 10,575.75968293214

A capitalização de mercado atual de Metronome Synth ETH é $ 41.44M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MSETH é 10.58K, com um fornecimento total de 10575.75968293214. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 41.44M.