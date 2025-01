O que é Metaverse VR (MEVR)

"Metaverse VR (MEVR) token is main token of project which will help you to get early access to projects such as presales to buy NFT’s and get early access to developed projects in the ecosystem. We are a NFT project with Meta-Humans wearing a VR headset which is we think is the future of our world. Our goal is to make NFT’s in popular NFT platforms which is OpenSea, Immutable X, Rarible. With this funds we aim to utilize our NFT’s with NFT games and staking to make them generate income while you have them."

