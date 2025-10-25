Informações de preço de Metaplex (MPLX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.221731 Máximo 24h $ 0.225153 Máximo histórico $ 0.896784 Menor preço $ 0.02528374 Variação de Preço (1h) +0.04% Alteração de Preço (1D) -1.05% Variação de Preço (7d) +4.95%

O preço em tempo real de Metaplex (MPLX) é $0.222093. Nas últimas 24 horas, MPLX foi negociado entre a mínima de $ 0.221731 e a máxima de $ 0.225153, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MPLX é $ 0.896784, enquanto o mais baixo é $ 0.02528374.

Em termos de desempenho de curto prazo, MPLX variou +0.04% na última hora, -1.05% nas últimas 24 horas e +4.95% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Metaplex (MPLX)

Capitalização de mercado $ 127.20M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 222.10M Fornecimento Circulante 572.71M Fornecimento total 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Metaplex é $ 127.20M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MPLX é 572.71M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 222.10M.