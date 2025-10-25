O que é MetaMask USD (MUSD)

MetaMask USD (mUSD) is a stablecoin issued by MetaMask, designed to maintain a 1:1 peg with the US dollar. It is built for use within the MetaMask ecosystem, enabling seamless on- and off-ramping between crypto and fiat, as well as spending through MetaMask products, including the MetaMask Card. mUSD aims to provide low-friction transfers, instant settlement, and interoperability across supported blockchain networks. MetaMask USD (mUSD) is a stablecoin issued by MetaMask, designed to maintain a 1:1 peg with the US dollar. It is built for use within the MetaMask ecosystem, enabling seamless on- and off-ramping between crypto and fiat, as well as spending through MetaMask products, including the MetaMask Card. mUSD aims to provide low-friction transfers, instant settlement, and interoperability across supported blockchain networks.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de MetaMask USD (MUSD) Site oficial

Previsão de preço do MetaMask USD (em USD)

Quanto valerá MetaMask USD (MUSD) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em MetaMask USD (MUSD) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para MetaMask USD.

Confira a previsão de preço de MetaMask USD agora!

MUSD para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de MetaMask USD (MUSD)

Compreender a tokenomics de MetaMask USD (MUSD) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MUSD agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre MetaMask USD (MUSD) Quanto vale hoje o MetaMask USD (MUSD)? O preço ao vivo de MUSD em USD é 0.999027 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de MUSD para USD? $ 0.999027 . Confira o O preço atual de MUSD para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de MetaMask USD? A capitalização de mercado de MUSD é $ 52.41M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de MUSD? O fornecimento circulante de MUSD é de 52.47M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MUSD? MUSD atingiu um preço máximo histórico de 1.085 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MUSD? MUSD atingiu um preço minímo histórico de 0.925488 USD . Qual é o volume de negociação de MUSD? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MUSD é -- USD . MUSD vai subir ainda este ano? MUSD pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MUSD para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o MetaMask USD (MUSD)