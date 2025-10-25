O que é Metamars (MARS)

MetaMars is a Web3 metaverse platform with Mars as its theme. By integrating virtual reality, crypto economics, and social networks, MetaMars is pioneering a new way of digital interaction and value creation. This innovative digital world combines Mars exploration with blockchain technology, providing users with a unique immersive experience. MetaMars consists of several key components, including NFT collections, community engagement, unique experiences, a rewards system, blockchain technology, ecosystem partnerships, and governance mechanisms. Core Token (MARS) The native currency of the platform, facilitating transactions, governance participation, and rewarding users for their contributions and engagement within the ecosystem. MetaMars is a Web3 metaverse platform with Mars as its theme. By integrating virtual reality, crypto economics, and social networks, MetaMars is pioneering a new way of digital interaction and value creation. This innovative digital world combines Mars exploration with blockchain technology, providing users with a unique immersive experience. MetaMars consists of several key components, including NFT collections, community engagement, unique experiences, a rewards system, blockchain technology, ecosystem partnerships, and governance mechanisms. Core Token (MARS) The native currency of the platform, facilitating transactions, governance participation, and rewarding users for their contributions and engagement within the ecosystem.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Metamars (MARS) Site oficial

Previsão de preço do Metamars (em USD)

Quanto valerá Metamars (MARS) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Metamars (MARS) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Metamars.

Confira a previsão de preço de Metamars agora!

MARS para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Metamars (MARS)

Compreender a tokenomics de Metamars (MARS) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MARS agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Metamars (MARS) Quanto vale hoje o Metamars (MARS)? O preço ao vivo de MARS em USD é 0.00518042 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de MARS para USD? $ 0.00518042 . Confira o O preço atual de MARS para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Metamars? A capitalização de mercado de MARS é $ 1.11M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de MARS? O fornecimento circulante de MARS é de 213.53M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MARS? MARS atingiu um preço máximo histórico de 1.88 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MARS? MARS atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de MARS? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MARS é -- USD . MARS vai subir ainda este ano? MARS pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MARS para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Metamars (MARS)