O que é MetalCore (MCG)

MetalCore is a AAA sci-fi MMO developed by a veteran game dev team featuring epic mechs and PvP battles. Forge alliances, recruit your squad, scavenge blueprints and grow your destructive arsenal in your pursuit of planetary dominance. Winner of Global Blockchain Show's Best Blockchain Game of the Year, and GAM3 2022 Award for Best Shooter Game. MetalCore's innovative 'scanning' system lets players obtain blueprints from fallen enemies, craft new units, and convert them to NFTs using MCG. With over 150 playable Infantry, Mechs and Vehicles designed by renowned Star Wars artist, MetalCore promises endless hours of exhilarating gameplay in a vast open world. With built-in token utility from day 1 inherent to its sustainable economy loop tied to gameplay, everything flows through MetalCore's token, MCG - where the game rewards engagement, commitment, and skills. MetalCore has adopted the $MCG token as a core part of the game economy, playing a key role in player progression and rewards.

Recurso de MetalCore (MCG) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do MetalCore (em USD)

Quanto valerá MetalCore (MCG) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em MetalCore (MCG) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para MetalCore.

Confira a previsão de preço de MetalCore agora!

MCG para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de MetalCore (MCG)

Compreender a tokenomics de MetalCore (MCG) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MCG agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre MetalCore (MCG) Quanto vale hoje o MetalCore (MCG)? O preço ao vivo de MCG em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de MCG para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de MCG para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de MetalCore? A capitalização de mercado de MCG é $ 23.48K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de MCG? O fornecimento circulante de MCG é de 408.36M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MCG? MCG atingiu um preço máximo histórico de 0.02813719 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MCG? MCG atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de MCG? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MCG é -- USD . MCG vai subir ainda este ano? MCG pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MCG para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o MetalCore (MCG)