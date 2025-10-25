Informações de preço de Metacourt (BLS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.02130219$ 0.02130219 $ 0.02130219 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) 0.00% Variação de Preço (7d) 0.00%

O preço em tempo real de Metacourt (BLS) é --. Nas últimas 24 horas, BLS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BLS é $ 0.02130219, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, BLS variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Metacourt (BLS)

Capitalização de mercado $ 65.41K$ 65.41K $ 65.41K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 219.65K$ 219.65K $ 219.65K Fornecimento Circulante 254.63M 254.63M 254.63M Fornecimento total 854,998,985.0 854,998,985.0 854,998,985.0

A capitalização de mercado atual de Metacourt é $ 65.41K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BLS é 254.63M, com um fornecimento total de 854998985.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 219.65K.