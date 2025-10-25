Informações de preço de MetacadeMax (METACADEMAX) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00069696 $ 0.00069696 $ 0.00069696 Mínimo 24h $ 0.00085368 $ 0.00085368 $ 0.00085368 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00069696$ 0.00069696 $ 0.00069696 Máximo 24h $ 0.00085368$ 0.00085368 $ 0.00085368 Máximo histórico $ 0.0011174$ 0.0011174 $ 0.0011174 Menor preço $ 0.00028509$ 0.00028509 $ 0.00028509 Variação de Preço (1h) -0.17% Alteração de Preço (1D) -1.44% Variação de Preço (7d) -15.06% Variação de Preço (7d) -15.06%

O preço em tempo real de MetacadeMax (METACADEMAX) é $0.00070551. Nas últimas 24 horas, METACADEMAX foi negociado entre a mínima de $ 0.00069696 e a máxima de $ 0.00085368, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de METACADEMAX é $ 0.0011174, enquanto o mais baixo é $ 0.00028509.

Em termos de desempenho de curto prazo, METACADEMAX variou -0.17% na última hora, -1.44% nas últimas 24 horas e -15.06% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de MetacadeMax (METACADEMAX)

Capitalização de mercado $ 705.51K$ 705.51K $ 705.51K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 705.51K$ 705.51K $ 705.51K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de MetacadeMax é $ 705.51K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de METACADEMAX é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 705.51K.