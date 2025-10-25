Informações de preço de META FINANCIAL AI (MEFAI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00278029 $ 0.00278029 $ 0.00278029 Mínimo 24h $ 0.00362934 $ 0.00362934 $ 0.00362934 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00278029$ 0.00278029 $ 0.00278029 Máximo 24h $ 0.00362934$ 0.00362934 $ 0.00362934 Máximo histórico $ 0.02723048$ 0.02723048 $ 0.02723048 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +3.72% Alteração de Preço (1D) -1.00% Variação de Preço (7d) -63.78% Variação de Preço (7d) -63.78%

O preço em tempo real de META FINANCIAL AI (MEFAI) é $0.00342387. Nas últimas 24 horas, MEFAI foi negociado entre a mínima de $ 0.00278029 e a máxima de $ 0.00362934, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MEFAI é $ 0.02723048, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MEFAI variou +3.72% na última hora, -1.00% nas últimas 24 horas e -63.78% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de META FINANCIAL AI (MEFAI)

Capitalização de mercado $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.00M$ 2.00M $ 2.00M Fornecimento Circulante 585.92M 585.92M 585.92M Fornecimento total 585,918,676.9631773 585,918,676.9631773 585,918,676.9631773

A capitalização de mercado atual de META FINANCIAL AI é $ 2.00M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MEFAI é 585.92M, com um fornecimento total de 585918676.9631773. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.00M.