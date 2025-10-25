Informações de preço de Meridian (MRDN) (USD)

Variação de preço em 24 horas: Mínimo 24h $ 0.110546 Máximo 24h $ 0.285533 Máximo histórico $ 0.285533 Menor preço $ 0.03380441 Variação de Preço (1h) -6.13% Alteração de Preço (1D) -40.22% Variação de Preço (7d) +183.79%

O preço em tempo real de Meridian (MRDN) é $0.137344. Nas últimas 24 horas, MRDN foi negociado entre a mínima de $ 0.110546 e a máxima de $ 0.285533, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MRDN é $ 0.285533, enquanto o mais baixo é $ 0.03380441.

Em termos de desempenho de curto prazo, MRDN variou -6.13% na última hora, -40.22% nas últimas 24 horas e +183.79% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Meridian (MRDN)

Capitalização de mercado $ 2.29M Volume (24h) $ 6.82M Capitalização de mercado totalmente diluída $ 138.39M Fornecimento Circulante 16.57M Fornecimento total 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Meridian é $ 2.29M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 6.82M. A oferta em circulação de MRDN é 16.57M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 138.39M.