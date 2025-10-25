O que é MeowIstanbul (MEOW)

MeowIstanbul is a meme coin project built on Solana, designed to support real-world impact through Web3 technology. Its core utility is MeowMap, a live community-driven map for Istanbul's stray cats — where users can mark feeding points, shelters, vets, and pet shops. The project redirects ad revenue toward feeding programs via a transparent Mama Fund, and aims to empower local animal welfare efforts. MeowIstanbul combines meme culture with social responsibility, backed by a map infrastructure partnership with Başarsoft, one of Turkey's leading geospatial companies. $MEOW is not just a token — it's a movement for urban compassion, transparency, and decentralized community action.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre MeowIstanbul (MEOW) Quanto vale hoje o MeowIstanbul (MEOW)? O preço ao vivo de MEOW em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de MEOW para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de MEOW para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de MeowIstanbul? A capitalização de mercado de MEOW é $ 71.48K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de MEOW? O fornecimento circulante de MEOW é de 20.82B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MEOW? MEOW atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MEOW? MEOW atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de MEOW? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MEOW é -- USD . MEOW vai subir ainda este ano? MEOW pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MEOW para uma análise mais detalhada.

