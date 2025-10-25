Informações de preço de Memesis World (MEMS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.01219792$ 0.01219792 $ 0.01219792 Menor preço $ 0.00798364$ 0.00798364 $ 0.00798364 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) -- Variação de Preço (7d) 0.00% Variação de Preço (7d) 0.00%

O preço em tempo real de Memesis World (MEMS) é $0.01133386. Nas últimas 24 horas, MEMS foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MEMS é $ 0.01219792, enquanto o mais baixo é $ 0.00798364.

Em termos de desempenho de curto prazo, MEMS variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e 0.00% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Memesis World (MEMS)

Capitalização de mercado $ 5.89M$ 5.89M $ 5.89M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.33M$ 11.33M $ 11.33M Fornecimento Circulante 520.00M 520.00M 520.00M Fornecimento total 999,999,997.965014 999,999,997.965014 999,999,997.965014

A capitalização de mercado atual de Memesis World é $ 5.89M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MEMS é 520.00M, com um fornecimento total de 999999997.965014. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 11.33M.