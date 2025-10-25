O preço ao vivo de Memeputer hoje é 0.00151747 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MEMEPUTER para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MEMEPUTER facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Memeputer hoje é 0.00151747 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MEMEPUTER para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MEMEPUTER facilmente na MEXC agora.

Preço de Memeputer (MEMEPUTER)

Preço em tempo real de 1 MEMEPUTER para USD

$0.00151747
$0.00151747$0.00151747
+114.90%1D
Gráfico de preço em tempo real de Memeputer (MEMEPUTER)
Informações de preço de Memeputer (MEMEPUTER) (USD)

O preço em tempo real de Memeputer (MEMEPUTER) é $0.00151747. Nas últimas 24 horas, MEMEPUTER foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0.00165912, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MEMEPUTER é $ 0.00165912, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MEMEPUTER variou +11.72% na última hora, +114.97% nas últimas 24 horas e +136.25% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Memeputer (MEMEPUTER)

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

--
----

$ 1.28M
$ 1.28M$ 1.28M

837.42M
837.42M 837.42M

837,421,908.224552
837,421,908.224552 837,421,908.224552

A capitalização de mercado atual de Memeputer é $ 1.28M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MEMEPUTER é 837.42M, com um fornecimento total de 837421908.224552. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.28M.

Histórico de preços de Memeputer (MEMEPUTER) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Memeputer em USD foi de $ +0.00081157.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Memeputer em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Memeputer em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Memeputer em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ +0.00081157+114.97%
30 dias$ 0--
60 dias$ 0--
90 dias$ 0--

O que é Memeputer (MEMEPUTER)

Memeputer is the world’s first AI-powered launchpad designed to automate community building, content creation, and token launches. At its core is the concept of “agents” — AI-driven personalities that can post on X, chat in Telegram, moderate communities, and even launch and promote their own tokens. The platform brings together social automation, tokenization, and community tools into a single system, giving creators, developers, and communities a streamlined way to grow and manage their projects.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo.

Recurso de Memeputer (MEMEPUTER)

Previsão de preço do Memeputer (em USD)

Quanto valerá Memeputer (MEMEPUTER) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Memeputer (MEMEPUTER) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Memeputer.

Confira a previsão de preço de Memeputer agora!

MEMEPUTER para moedas locais

Tokenomics de Memeputer (MEMEPUTER)

Compreender a tokenomics de Memeputer (MEMEPUTER) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MEMEPUTER agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Memeputer (MEMEPUTER)

Quanto vale hoje o Memeputer (MEMEPUTER)?
O preço ao vivo de MEMEPUTER em USD é 0.00151747 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de MEMEPUTER para USD?
O preço atual de MEMEPUTER para USD é $ 0.00151747. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Memeputer?
A capitalização de mercado de MEMEPUTER é $ 1.28M USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de MEMEPUTER?
O fornecimento circulante de MEMEPUTER é de 837.42M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MEMEPUTER?
MEMEPUTER atingiu um preço máximo histórico de 0.00165912 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MEMEPUTER?
MEMEPUTER atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de MEMEPUTER?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MEMEPUTER é -- USD.
MEMEPUTER vai subir ainda este ano?
MEMEPUTER pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MEMEPUTER para uma análise mais detalhada.
