Informações de preço de Memeputer (MEMEPUTER) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0.00165912 $ 0.00165912 $ 0.00165912 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0.00165912$ 0.00165912 $ 0.00165912 Máximo histórico $ 0.00165912$ 0.00165912 $ 0.00165912 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +11.72% Alteração de Preço (1D) +114.97% Variação de Preço (7d) +136.25% Variação de Preço (7d) +136.25%

O preço em tempo real de Memeputer (MEMEPUTER) é $0.00151747. Nas últimas 24 horas, MEMEPUTER foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0.00165912, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MEMEPUTER é $ 0.00165912, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MEMEPUTER variou +11.72% na última hora, +114.97% nas últimas 24 horas e +136.25% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Memeputer (MEMEPUTER)

Capitalização de mercado $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.28M$ 1.28M $ 1.28M Fornecimento Circulante 837.42M 837.42M 837.42M Fornecimento total 837,421,908.224552 837,421,908.224552 837,421,908.224552

A capitalização de mercado atual de Memeputer é $ 1.28M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MEMEPUTER é 837.42M, com um fornecimento total de 837421908.224552. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.28M.