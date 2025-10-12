Tokenomics de Memeora (MEMEORA)

Descubra informações essenciais sobre Memeora (MEMEORA), incluindo seu fornecimento total de tokens, modelo de distribuição e dados de mercado em tempo real.
Última atualização da página: 2025-10-12 05:32:46 (UTC+8)
USD

Tokenomics e análise de preços de Memeora (MEMEORA)

Explore os principais dados de tokenomics e preço de Memeora (MEMEORA), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.

Capitalização de mercado:
$ 9.94K
$ 9.94K$ 9.94K
Fornecimento total:
$ 999.87M
$ 999.87M$ 999.87M
Fornecimento circulante:
$ 999.87M
$ 999.87M$ 999.87M
FDV (Avaliação totalmente diluída):
$ 9.94K
$ 9.94K$ 9.94K
Máximo histórico:
$ 0.00021705
$ 0.00021705$ 0.00021705
Mínimo histórico:
$ 0.00000788
$ 0.00000788$ 0.00000788
Preço atual:
$ 0
$ 0$ 0

Informação sobre Memeora (MEMEORA)

Memeora is a utility token for average memecoin traders on solana. Our machine learning tool is working with big data to find entry points on good memecoins on pump.fun, bonk and other launchpads. It combines over 30 different metrics to avoid rugs, dumps, bad wallets and much more. In the Memeora academy we provide best practice live trading for all members / token holders. With Memeora you can minimize your trading risk and finally make profit with memecoins.

Site oficial:
https://memeora.com/

Tokenomics de Memeora (MEMEORA): principais métricas explicadas e casos de uso

Compreender a tokenomics de Memeora (MEMEORA) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.

Principais métricas e como são calculadas:

Fornecimento total:

A quantidade máxima de tokens MEMEORA que foram ou que poderão ser criados.

Fornecimento circulante:

A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.

Fornecimento máx.:

O limite máximo (hard cap) de quantos tokens MEMEORA podem existir no total.

FDV (Avaliação totalmente diluída):

Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.

Taxa de inflação:

Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.

Por que essas métricas são importantes para os traders?

Alto fornecimento circulante = maior liquidez.

Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.

Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.

FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.

Agora que você compreende a tokenomics do MEMEORA, explore o preço em tempo real do token MEMEORA!

Previsão de preço de MEMEORA

Quer saber para onde o MEMEORA pode estar indo? Nossa página de previsão de preço do MEMEORA combina sentimento de mercado, tendências históricas e indicadores técnicos para oferecer uma visão futura.

Por que deve escolher a MEXC?

