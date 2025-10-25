O preço ao vivo de Memeora hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MEMEORA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MEMEORA facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de Memeora hoje é 0 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de MEMEORA para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de MEMEORA facilmente na MEXC agora.

Preço de Memeora (MEMEORA)

Preço em tempo real de 1 MEMEORA para USD

$0.00000447
$0.00000447$0.00000447
0.00%1D
Gráfico de preço em tempo real de Memeora (MEMEORA)
Última atualização da página: 2025-10-25 17:56:24 (UTC+8)

Informações de preço de Memeora (MEMEORA) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-34.54%

-34.54%

O preço em tempo real de Memeora (MEMEORA) é --. Nas últimas 24 horas, MEMEORA foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MEMEORA é $ 0, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, MEMEORA variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -34.54% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Memeora (MEMEORA)

$ 4.47K
$ 4.47K$ 4.47K

$ 4.47
$ 4.47$ 4.47

$ 4.47K
$ 4.47K$ 4.47K

999.87M
999.87M 999.87M

999,865,769.402927
999,865,769.402927 999,865,769.402927

A capitalização de mercado atual de Memeora é $ 4.47K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 4.47. A oferta em circulação de MEMEORA é 999.87M, com um fornecimento total de 999865769.402927. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.47K.

Histórico de preços de Memeora (MEMEORA) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de Memeora em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de Memeora em USD foi de $ 0.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de Memeora em USD foi de $ 0.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de Memeora em USD foi de $ 0.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0--
30 dias$ 0-70.36%
60 dias$ 0-85.77%
90 dias$ 0--

O que é Memeora (MEMEORA)

Memeora is a utility token for average memecoin traders on solana. Our machine learning tool is working with big data to find entry points on good memecoins on pump.fun, bonk and other launchpads. It combines over 30 different metrics to avoid rugs, dumps, bad wallets and much more. In the Memeora academy we provide best practice live trading for all members / token holders. With Memeora you can minimize your trading risk and finally make profit with memecoins.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de Memeora (MEMEORA)

Site oficial

Previsão de preço do Memeora (em USD)

Quanto valerá Memeora (MEMEORA) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Memeora (MEMEORA) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Memeora.

Confira a previsão de preço de Memeora agora!

MEMEORA para moedas locais

Tokenomics de Memeora (MEMEORA)

Compreender a tokenomics de Memeora (MEMEORA) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token MEMEORA agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Memeora (MEMEORA)

Quanto vale hoje o Memeora (MEMEORA)?
O preço ao vivo de MEMEORA em USD é 0 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de MEMEORA para USD?
O preço atual de MEMEORA para USD é $ 0. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de Memeora?
A capitalização de mercado de MEMEORA é $ 4.47K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de MEMEORA?
O fornecimento circulante de MEMEORA é de 999.87M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MEMEORA?
MEMEORA atingiu um preço máximo histórico de 0 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MEMEORA?
MEMEORA atingiu um preço minímo histórico de 0 USD.
Qual é o volume de negociação de MEMEORA?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MEMEORA é $ 4.47 USD.
MEMEORA vai subir ainda este ano?
MEMEORA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MEMEORA para uma análise mais detalhada.
Atualizações importantes da indústria sobre o Memeora (MEMEORA)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-24 21:49:00Atualizações da Indústria
Alguns tokens no ecossistema Base começam a subir, com PING, CLANKER e VIRTUAL a ganhar mais atenção
10-23 22:32:48Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas sobe para 27, mercado muda de "medo extremo" para "medo"
10-23 15:34:02Atualizações da Indústria
As taxas de financiamento atuais das CEX e DEX populares indicam que o mercado está mais pessimista em relação às altcoins, enquanto as taxas do Bitcoin retornaram ao neutro
10-23 01:13:05Atualizações da Indústria
Índice de medo das criptomoedas cai, mercado volta ao modo de "medo extremo"
10-22 21:14:27Atualizações da Indústria
O Bitcoin caiu 5,12% até agora em outubro, potencialmente marcando o terceiro outubro em declínio na história
10-22 12:58:37Atualizações da Indústria
Bitcoin cai abaixo de $109.000, Ethereum perde suporte de $3.900, capitalização total do mercado cripto cai para $3,751 triliões

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.

