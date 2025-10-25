Informações de preço de MEMELESS COIN (MEMELESS) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00002322 $ 0.00002322 $ 0.00002322 Mínimo 24h $ 0.00002442 $ 0.00002442 $ 0.00002442 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00002322$ 0.00002322 $ 0.00002322 Máximo 24h $ 0.00002442$ 0.00002442 $ 0.00002442 Máximo histórico $ 0.00343906$ 0.00343906 $ 0.00343906 Menor preço $ 0.00002252$ 0.00002252 $ 0.00002252 Variação de Preço (1h) -0.92% Alteração de Preço (1D) +1.61% Variação de Preço (7d) +0.24% Variação de Preço (7d) +0.24%

O preço em tempo real de MEMELESS COIN (MEMELESS) é $0.00002419. Nas últimas 24 horas, MEMELESS foi negociado entre a mínima de $ 0.00002322 e a máxima de $ 0.00002442, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MEMELESS é $ 0.00343906, enquanto o mais baixo é $ 0.00002252.

Em termos de desempenho de curto prazo, MEMELESS variou -0.92% na última hora, +1.61% nas últimas 24 horas e +0.24% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de MEMELESS COIN (MEMELESS)

Capitalização de mercado $ 24.14K$ 24.14K $ 24.14K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 24.14K$ 24.14K $ 24.14K Fornecimento Circulante 997.81M 997.81M 997.81M Fornecimento total 997,807,637.75235 997,807,637.75235 997,807,637.75235

A capitalização de mercado atual de MEMELESS COIN é $ 24.14K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MEMELESS é 997.81M, com um fornecimento total de 997807637.75235. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 24.14K.